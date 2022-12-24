Умер один из братьев Пономаренко из «Кривого зеркала»

В конце ноября Александр рассказывал, как потерял 20 килограммов собственного веса из‑за рака желудка и проходил десять курсов химиотерапии. «В данный момент во мне 55-57 кило, я потерял около 20 своих родных килограммов, которые надо будет восстанавливать. Но не могу не попользоваться случаем и поесть из рук жены, мне очень нравится», — шутил он.