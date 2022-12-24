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Умер один из братьев Пономаренко из «Кривого зеркала»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:32

В возрасте 55 лет скончался юморист Александр Пономаренко. Он долгое время боролся с онкозаболеванием, сообщает «Подъем» со ссылкой на ведущую программы «Аншлаг» Регину Дубовицкую.

«Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа, верил в лучшее. Очень жаль. Царствия Небесного», — написал в своем телеграм-канале телеведущий Андрей Малахов.

В конце ноября Александр рассказывал, как потерял 20 килограммов собственного веса из‑за рака желудка и проходил десять курсов химиотерапии. «В данный момент во мне 55-57 кило, я потерял около 20 своих родных килограммов, которые надо будет восстанавливать. Но не могу не попользоваться случаем и поесть из рук жены, мне очень нравится», — шутил он.

Юморист почувствовал себя плохо после концерта летом 2021 года. В больнице его прооперировали и в ходе обследования обнаружили окнологию.

У Александра Пономаренко есть брат-близнец Валерий, вместе с которым они вели несколько передач, в том числе «Кривое зеркало» и «Утреннюю почту». Братья также известны своими пародиями на знаменитостей.

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Александр ПономаренкоРегина ДубовицкаяАндрей Малахов
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