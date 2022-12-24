В Ленобласти на голову 50-летнему мужчине упала наледь с крыши. Он в реанимации

В городе Луга Ленинградской области с крыши здания сошла наледь, попав на голову 50-летнему местному жителю. Он находится в реанимации, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.
Инцидент произошел 22 декабря. Сход снега и наледи произошел прямо над мужчиной, когда он проходил мимо «учреждения социального обслуживания» на Ленинградском шоссе. Телеграм-канал «1703» пишет, что речь идет о здании психоневрологического интерната.
Пострадавшему мужчине диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Правоохранители завели уголовное дело по статье о халатности. СК выясняет обстоятельства произошедшего.
В Следственном комитете предупредили петербуржцев и жителей области об «опасностях в городе из‑за неустойчивой зимней погоды».