В Ленобласти на голову 50-летнему мужчине упала наледь с крыши. Он в реанимации

Инцидент произошел 22 декабря. Сход снега и наледи произошел прямо над мужчиной, когда он проходил мимо «учреждения социального обслуживания» на Ленинградском шоссе. Телеграм-канал «1703» пишет, что речь идет о здании психоневрологического интерната.