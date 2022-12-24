Bloomberg: в Китае за один день коронавирусом заразились 37 млн человек

Почти 37 миллионов человек в Китае могли заболеть COVID-19 за один день, сообщает Bloomberg со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения страны. Если это правда, то эта вспышка заражений станет самой масштабной в мире.
Согласно протоколу внутреннего заседания ведомства, 248 млн человек (почти 18% населения Китая), вероятно, заразились вирусом в первые 20 дней декабря. Быстрое снятие Пекином ограничений Covid Zero привело к беспрепятственному распространению вариантов «Омикрон»-штамма с высокой долей заразительности среди населения с низким уровнем естественного иммунитета. По оценкам агентства, более половины жителей провинции Сычуань на юго-западе Китая и столицы Пекина заражены.
Текущая волна заражений в Китае достигнет пика в период с середины декабря до конца января в большинстве городов, заявил главный экономист консалтинговой компании MetroDataTech Чен Цинь, проведя анализ поисковых запросов. Согласно его модели, снятие ограничений уже является причиной десятков миллионов случаев заражения ежедневно, при этом наибольшее количество случаев заболевания наблюдается в городах Шэньчжэнь, Шанхай и Чунцин.
Официальные лица заявили, что в Пекине, который пострадал первым, начинают наблюдаться пики тяжелых и критических случаев заболевания ковидом, хотя общий уровень заражения снижается. Тем временем новая волна распространяется из городов в сельские районы, где часто наблюдается нехватка медицинских ресурсов. Власти предупредили регионы, чтобы они готовились к грядущему всплеску тяжелых заболеваний, пишет Bloomberg.
Китайские власти ослабили антикоронавирусные ограничения после протестов жителей, уставших от от них.