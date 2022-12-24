Японские страховщики перестанут выплачивать ущерб судам, проходящим в акваториях России и Украины

Крупные страховые компании Японии с начала 2023 года прекратят возмещать возможный военный ущерб судам, навигация которых проходит в акватории России и Украины. Об этом пишет Nikkei Asia.
Отмечается, что покрывать военный ущерб компании не будут ни для одного судна, проходящего по российским водам. Поэтому решение коснется даже Дальнего Востока, который находится вдали от территории проведения спецоперации.
Некоторые компании уже начали отправлять судовладельцам соответствующие уведомления. В их числе Tokio Marine&Nichido Fire Insurance, Sompo Japan Insurance и Mitsui Sumitomo Insurance.
Такое решение последовало за отказом зарубежных фирм заключать соглашения перестрахования, которые не хотят брать на себя риски, связанные с Россией.
Nikkei Asia пишет, что отсутствие страховки делает перевозки слишком рискованными для большинства операторов. Это может негативно отразиться на поставках в Японию сжиженного природного газа, который добывается в рамках проекта «Сахалин-2».
Три страховые компании после Нового года могут возобновить переговоры компаниями, осуществляющими перестрахование. Вероятно, некоторые из них продолжат выплачивать военный ущерб.