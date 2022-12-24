Twitter удалил функцию, которая показывала контакты горячих линий по предотвращению самоубийств

Функция #ThereIsHelp показывала юзерам во многих странах контакты организаций поддержки, которые связаны с психическим здоровьем, ВИЧ, вакцинами, сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних, коронавирусом, гендерным насилием, стихийными бедствиями и свободой выражения мнений.
Такие подсказки возникали, когда пользователи искали в строке поискового запроса потенциально вредоносный контент. После их удаления стали расти опасения по поводу благополучия уязвимых юзеров.
После публикации статьи об удалении функции редакции Reuters поступило письмо от главы отдела доверия и безопасности Twitter Эллы Ирвин. Она сказала, что функция была удалена временно, пока проводятся необходимые обновления.
«Мы ожидаем, что [функция] вернется на следующей неделе <…> Мы знаем, что эти подсказки полезны во многих случаях, и просто хотим убедиться, что они функционируют должным образом и продолжают быть актуальными», — сказала Ирвин.