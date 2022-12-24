Александр Овечкин занял второе место в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на второе место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом пишет Sports.ru.
В рамках регулярных чемпионатов НХЛ прошла встреча «Вашингтона» с «Виннипегом». В этом матче Овечкин забросил свои 801-ю и 802-ю шайбы в лиге.
В рейтинге лучших снайперов НХЛ Овечкин обогнал канадского хоккеиста Горди Хоу, на счету которого 801 гол. На первом месте остается канадец Уэйн Гретцки (894 гола).
По результатам игры с «Виннипегом» Александр Овечкин набрал 3 очка (2 гола плюс один голевой пас). Всего в 1310 играх в НХЛ на его счету теперь 1451 очко (802 гола и 649 голевых паса).
В общем рейтинге лучших бомбардиров НХЛ всех времен Александр Овечкин теперь занимает 18-е место. Следующая его цель — обогнать канадского форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, у которого 1452 очка.
В ноябре Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по числу голов за один кпуб. Будучи игроком «Вашингтон», Овечкин на тот момент в общей сложности забросил 787 шайб.