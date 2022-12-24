Принадлежащее принцессе Диане колье с крестом продадут на аукционе

«Украшения, которыми владела или которые носила ушедшая принцесса Диана, очень редко появляются на рынки, в особенности такие как Крест Атталлы. Мы уверены, что этот уникальный объект 1920-х годов, с таким исключительным происхождением и носимый только самой принцессой, привлечет большое число покупателей», — заявили в Sotheby’s.