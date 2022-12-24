Принадлежащее принцессе Диане колье с крестом продадут на аукционе

Принадлежащее принцессе Диане колье с крестом, инкрустированным аметистами и бриллиантами, представят на аукционе Sotheby’s. Об этом сообщил Daily Mail.
Украшение, созданное ювелирным домом Garrard, собираются продать за 120 тыс. фунтов стерлингов, или 10 млн рублей. Его выставят на ежегодные торги Royal & Noble, которые стартуют 6 января.
Принцесса Диана надевала колье в 1987 году на благотворительный бал. Бывшая супруга британского короля Карла III выбрала его в сочетании с платьем в стиле елизаветинской эпохи от дизайнера Кэтрин Уолкер.
Выбор принцессы отражал ее многолетние взаимоотношения с брендом Garrard. Именно этот ювелирный дом создал помолвочное кольцо леди Ди, а также видоизменил фамильную тиару Спенсеров к ее свадьбе с наследником британского трона.
В последние годы колье с крестом владел бывший глава компании Asprey & Garrard Наим Атталла. После его смерти драгоценность перешла по наследству его сыну. Тот заявил, что принцесса по-настоящему любила украшение и нередко просила его на время.
«Украшения, которыми владела или которые носила ушедшая принцесса Диана, очень редко появляются на рынки, в особенности такие как Крест Атталлы. Мы уверены, что этот уникальный объект 1920-х годов, с таким исключительным происхождением и носимый только самой принцессой, привлечет большое число покупателей», — заявили в Sotheby’s.