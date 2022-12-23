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В Кемерово произошел пожар в доме престарелых. Погибли 13 человек

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:58

В Кемерово произошел пожар в частном доме престарелых. В результате него погибли 13 человек, еще семеро пострадали. Об этом сообщил «Интерфакс».

Дом престарелых располагался в двухэтажном деревянном здании. Оно полностью сгорело: от постройки остался только остов первого этажа с металлическим профлистом. Второй этаж оказался уничтожен.

По словам сотрудника скорой помощи, погибшие и пострадавшие от огня люди находились как раз на втором этаже, который обрушился при пожаре. Они жили в неофициальном доме престарелых.

«Никакие системы пожаротушения там предусмотрены не были», — рассказали свидетели трагедии. К тушению пожара были привлечены более 80 человек и 28 единиц техники.

Точная причина возгорания пока неизвестна. В экстренных службах считают, что пожар мог начаться из‑за неисправного электрооборудования. «Рассматривается версия неисправного электрообогревателя или проводки, она могла не выдержать напряжения от такого рода обогревателей», — пояснили агентству.

Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. По информации ТАСС, сообщение о пожаре поступило в МЧС поздно, из‑за этого огонь распространился по всей постройке. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

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