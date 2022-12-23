В США скончался рэпер Big Scarr. Ему было 22 года

В США в возрасте 22 лет скончался рэпер Александр Вудс, известный под сценическим именен Big Scarr. Об этом сообщил TMZ.
По информации издания, музыкант умер 22 декабря, предположительно, от случайно передозировки обезболивающими таблетками. Его тело обнаружили в доме его девушки в Мемфисе.
В связи со смертью музыканта полиция начала расследование. Тем не менее, признаков насильственной смерти правоохранители не обнаружили.
Дядя Вудса рассказал, что не знал о том, что племянник принимает болеутоляющие препараты. Тем не менее, они могли быть ему необходимы в связи с серией травм, которые он пережил.
В возрасте 16 лет молодой музыкант попал в серьезную автомобильную аварию: он вылетел через лобовое стекло машины и получил значительные повреждения. От них на теле Вудса остались шрамы, которые легли в основу его творческого псевдонима.
В 2020 году Big Scarr также попал в перестрелку и был ранен. Пуля задела его позвоночник. Кроме того, рэперу пришлось сделать операцию по удалению аппендицита. Ко всему прочему, по словам родственника, Big Scarr страдал от депрессии. На него сильно повлияла смерть бабушки, в доме которой он жил с юных лет.
Big Scarr стал широко известен как музыкант в 2021 году, когда выпустил трек «SolcyBoyz» с Pooh Shiesty, Foogiano и Таем Китом. В том же году он выпустил микстейп «Big Grim Reaper», с которым вошел в топ-25 чарта Billboard. Big Scarr работал c лейблом 1017 Records, сотрудничал с Гуччи Мейном, Baby K, Offset.