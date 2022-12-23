В США скончался рэпер Big Scarr. Ему было 22 года

В 2020 году Big Scarr также попал в перестрелку и был ранен. Пуля задела его позвоночник. Кроме того, рэперу пришлось сделать операцию по удалению аппендицита. Ко всему прочему, по словам родственника, Big Scarr страдал от депрессии. На него сильно повлияла смерть бабушки, в доме которой он жил с юных лет.