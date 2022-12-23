В Госдуме предложили позволить блогерам добровольно регистрировать свои страницы как СМИ

Ее инициативу взяли в работу — теперь ее обсудит группа депутатов, занимающаяся информполитикой при фракции ЛДПР. Они могут предложить внести поправки в закон о СМИ. В данный момент он позволяет регистрировать только сайты.
Если законопроект одобрят, средством массовой информации сможет стать любая страница сайта с общедоступной информацией, если ее суточная аудитория превышает 5 тыс. человек.
«Функции многих блогеров сейчас по своей сути схожи с функциями СМИ, но при этом с точки зрения законодательства на них не распространяются права и обязанности журналистов», — заявила Рытвина.
Она отметила, что статус СМИ позволит блогерам в том числе направлять запросы в госорганы и аккредитовываться на мероприятия. Также он повысит ответственность их за публикуемый контент.
С 2014 по 2017 год деятельность блогеров регулировал закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Он обязывал блогеров с ежесуточной аудиторией свыше 3 тыс. человек регистрироваться в реестре РКН.
На сегодняшний момент блогеры могут регистрироваться в качестве информагентств. В этом случае им не потребуется домен, в соответствии с законом о СМИ.