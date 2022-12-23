На Воробьевых горах открыли горнолыжный кластер и эскалаторную галерею

По мнению Собянина, комплекс «будет одним из самых популярных мест в Москве». По оценкам, в рабочие дни пассажиропоток эскалаторной галереи составит около 15 тыс. человек, а в выходные, праздники и дни спортивных турниров — до 20 тыс. человек.