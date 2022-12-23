На Воробьевых горах открыли горнолыжный кластер и эскалаторную галерею

23 декабря на Воробьевых горах в Москве заработал кластер для горнолыжного спорта. На открытии приехал мэр города Сергей Собянин, сообщается на его сайте.
Там появился лыжный трамплин, кресельная канатная дорога и три трассы. Длина одной из них превышает 300 метров. Закрытым остался большой трамплин, которые пообещали отреставрировать.
По мнению Собянина, комплекс «будет одним из самых популярных мест в Москве». По оценкам, в рабочие дни пассажиропоток эскалаторной галереи составит около 15 тыс. человек, а в выходные, праздники и дни спортивных турниров — до 20 тыс. человек.
На склоне построили три горнолыжные трассы длиной 200, 254 и 333 метра и объекты инфраструктуры, а также установили лыжный трамплин К-40.
Прошлый спортивный объект, существовавший еще в 1980-х годах, закрыли из‑за несоответствия современным требованиям. Изначально открытие восстановленного комплекса планировалось на начало 2022 года.
Строительство комплекса сопровождалось вырубкой деревьев и кустов вблизи МГУ. Доцент университета Михаил Лобанов писал петицию против вырубки зеленых насаждений на Воробьевых горах, адресованную мэрии и правительству Москвы. Ее подписали более 26 тыс. человек.