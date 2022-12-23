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На Воробьевых горах открыли горнолыжный кластер и эскалаторную галерею

Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:43

23 декабря на Воробьевых горах в Москве заработал кластер для горнолыжного спорта. На открытии приехал мэр города Сергей Собянин, сообщается на его сайте.

Там появился лыжный трамплин, кресельная канатная дорога и три трассы. Длина одной из них превышает 300 метров. Закрытым остался большой трамплин, которые пообещали отреставрировать.

По мнению Собянина, комплекс «будет одним из самых популярных мест в Москве». По оценкам, в рабочие дни пассажиропоток эскалаторной галереи составит около 15 тыс. человек, а в выходные, праздники и дни спортивных турниров — до 20 тыс. человек.

На склоне построили три горнолыжные трассы длиной 200, 254 и 333 метра и объекты инфраструктуры, а также установили лыжный трамплин К-40.

© Агентство «Москва»

Прошлый спортивный объект, существовавший еще в 1980-х годах, закрыли из‑за несоответствия современным требованиям. Изначально открытие восстановленного комплекса планировалось на начало 2022 года.

Строительство комплекса сопровождалось вырубкой деревьев и кустов вблизи МГУ. Доцент университета Михаил Лобанов писал петицию против вырубки зеленых насаждений на Воробьевых горах, адресованную мэрии и правительству Москвы. Ее подписали более 26 тыс. человек.

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