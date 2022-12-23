«Новая газета» выпустила первый номер после приостановки деятельности в конце марта

«Новая газета» выпустила итоговый выпуск 2022 года. Он стал первым после приостановки деятельности издания в конце марта, сообщил телеграм-канал «Новой».
В выпуске содержатся статья о том, как устроена пропаганда, рассказы журналистов газеты о вынужденной эмиграции, и лучшие памфлеты сооснователя издания Акрама Муртазаева за 30 лет.
«Его можно было бы назвать новогодним, если бы не такой год… Поэтому назовем его итоговым — по отношению к самому сложному году в 30-летней истории „Новой газеты“ и современной ей России», — сказали сотрудники издания.
В финальном выпуске года «Новая газета» написала об итогах эксперимента, в рамках которого журналисты сравнили данные опроса своих читателей о необходимых действиях относительно специальной операции на Украине с данными всероссийского опроса.
По данным газеты, большинство ее читателей выступают за начало мирных переговоров и окончание военных действий. Диаграмму, иллюстрирующую итоги опроса, редакция опубликовала на передовице номера.
28 марта «Новая газета» приостановила работу до окончания российской военной спецоперации на Украине. Перед этим редакция и учредитель издания получили два предупреждения от Роскомнадзора за «упоминание НКО-иноагента без маркировки».
В сентябре суд аннулировал лицензию СМИ сначала у печатной версии «Новой газеты», а затем у сайта. Такое решение было принято РКН в связи с непредоставлением устава редакции в установленные законом о СМИ сроки. 17 ноября РКН заблокировал сайт издания.