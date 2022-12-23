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MyQuiz запустила игру, в которой нужно танцевать пальцами

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:59

Платформа для создания онлайн-квизов и викторин MyQuiz запустила тест игры «Танцуй пальцами». Сервис делает пользователям подарки от «Афиши» и других компаний.

Поиграть пальцами можно на любом устройстве, где есть браузер и интернет. Чтобы испробовать игру, нужно включить камеру, навести руку в специальное поле и повторять движения. Оценит старания игрока искусственный интеллект.

Доступны два уровня игры — разминочный и хард. В первом нужно повторить простые движения, чтобы понять всю механику, а во втором попадутся уже посложнее.

Можно играть сколько угодно раз, можно переигрывать и звать в игру друзей. А еще разработчикам помогут отзывы, которые оставляют в конце игры в специальном виджете на сайте.

Сначала посмотрите, как это выглядит

В мае «Афиша» и пиццерии «Папа Джонс» запускали онлайн-квиз, посвященный еде, на MyQuiz. Пять победителей получили промокоды на 500 рублей в кино, театр или на концерт от «Афиши».

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