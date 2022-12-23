В Совфеде хотят уделить внимание уехавшим россиянам, опасаясь, что их может завербовать НАТО

По мнению сенаторов, уехавшие россияне находятся «в зоне очевидного риска». Их могут завербовать «спецслужбы из стран НАТО и аффилированные с ними структуры». Кроме того, в последние годы используются многочисленные формы зарубежной поддержки политических агентов внутри России, заявляет комиссия.