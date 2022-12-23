В Совфеде хотят уделить внимание уехавшим россиянам, опасаясь, что их может завербовать НАТО

Россиянам, покинувшим страну после начала военной операции, следует уделить особое внимание в условиях кампании НАТО по «вербовке иноагентов». Об этом говорится в докладе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета.
По мнению сенаторов, уехавшие россияне находятся «в зоне очевидного риска». Их могут завербовать «спецслужбы из стран НАТО и аффилированные с ними структуры». Кроме того, в последние годы используются многочисленные формы зарубежной поддержки политических агентов внутри России, заявляет комиссия.
«Особенно важно обращать внимание на медийную поддержку в западных СМИ и социальных сетях различных антироссийских проектов, а также на регулярные контакты натовских политиков и чиновников с разного рода радикалами, включая представителей организаций, чья деятельность была признана по нашему законодательству экстремистской», — сказано в документе.
Сенаторы считают, что нужна «мобилизация общественности внутри страны», чтобы противодействовать вербовке уехавших россиян. При этом комиссия призывает проработать вопросы защиты прав соотечественников за границей, поскольку «в последние годы именно на них обрушились силы русофобского интернационала».
Ранее думская комиссия по расследованию зарубежного вмешательства во внутренние дела России «собрала материалы» на более чем 150 россиян, призывавших ввести санкции против страны. Их передадут в правоохранительные органы для проверки.