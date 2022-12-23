4000 фотографий паспортов водителей «Ситимобил» утекли в сеть. Сервис обратится в Роскомнадзор

Хакеры выложили в сеть 4149 фотографий паспортов водителей сервиса такси «Ситимобил». Ссылкой на файлы, по которой сейчас появляется ошибка, поделился телеграм-канал «Утечки информации».
«Ситимобил» подтвердил утечку и сообщил о начале внутреннего расследования. Компания взяла на себя ответственность за слив, потому что именно она «отвечает за безопасность данных на наших ресурсах».
«[Проверяем,] хранились ли украденные данные в нашей системе и как могла произойти утечка данных. По результатам расследования будет применено дисциплинарное взыскание к ответственным», — заявили там порталу Msk1.ru в пресс-службе «Ситимобила».
Чтобы подобных утечек не было в будущем, компания собирается создать «штаб по детальному разбору данной ситуации». Также «Ситимобил» собирается отправить уведомление в Роскомнадзор.
В середине декабря РКН сообщил, что с начала военной операции России на территории Украины произошло более 140 утечек персональных данных. В сеть попали более 600 млн записей с информацией о россиянах. Минцифры разработало законопроект об оборотных штрафах за утечки для юридических лиц.
23 декабря Роскомнадзор призвал ввести уголовную ответственность за торговлю личными данными. Для операторов хранения данных предложили сформулировать критерии, которым они обязаны следовать для предотвращения утечек.