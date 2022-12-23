Контрактника в Челябинске приговорили к 5 годам колонии за уход из части во время мобилизации

Военнослужащего по контракту в Челябинске приговорили к 5 годам и 1 месяцу колонии общего режима за самовольное оставление части во время мобилизации. Ранее Владимир Путин внес поправки в УК, при котором уход из части в мобилизационный период считается отягчающим обстоятельством.
Рядовой покинул место службы 22 августа и, даже «достоверно зная, что 21 сентября 2022 года на территории Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация», не вернулся обратно, говорится на сайте Челябинского гарнизонного военного суда.
26 сентября сотрудники военной прокуратуры отыскали военного в Челябинске и доставили в военную комендатуру. 22 декабря признали виновным в преступлении по части 5 статьи 337 УК — ему предстоит отбывание в исправительной колонии общего режима и выплата штрафа 15 тыс. рублей.
Приговор в законную силу пока не вступил. Военный еще может его обжаловать.
В сентябре президент России Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс, согласно которым периоды мобилизации, военного времени и военного положения считаются отягчающими обстоятельствами при совершении преступления. Согласно нововведениям, челябинский контрактник мог получить до 10 лет лишения свободы.