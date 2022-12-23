Контрактника в Челябинске приговорили к 5 годам колонии за уход из части во время мобилизации

Военнослужащего по контракту в Челябинске приговорили к 5 годам и 1 месяцу колонии общего режима за самовольное оставление части во время мобилизации. Ранее Владимир Путин внес поправки в УК, при котором уход из части в мобилизационный период считается отягчающим обстоятельством.