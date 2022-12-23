Рокеры из «Арии» сыграют советские песни в костюмах Деда Мороза

Рок-группа «Ария» выступит 30 декабря в московском «Известия Hall». Музыканты отыграют специальную предновогоднюю программу, рассказали «Афише Daily» организаторы.
Артисты выйдут на сцену в костюмах Деда Мороза, сет-лист тоже будет необычным. Хиты «Арии» дополнят советские шлягеры в обработке тяжелых рифов и джем на вольные темы.
В прошлом году на предновогоднем концерте «Ария» исполнила свои хиты вроде «Улицы Роз» и «Осколка льда», композиции из советских фильмов и традиционную праздничную «Елочку».