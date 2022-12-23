Экс-депутата, сбившего ребенка и уехавшего с места ДТП, освободили от уголовной ответственности

Мамонтова лишили партбилета «Единой России» и отстранили от должности депутата. На него завели два административных дела — о нарушении ПДД, повлекшем легкий или средний вред здоровью, и невыполнении обязанностей в связи с ДТП, а также одно уголовное — по статье 125 УК («Оставление в опасности»). По последнему экс-депутату грозило до года лишения свободы. По административным нарушениям он провел под арестом 11 суток.