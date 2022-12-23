Экс-депутата, сбившего ребенка и уехавшего с места ДТП, освободили от уголовной ответственности

Мировой судья Новосибирской области освободил от уголовного наказания экс-депутата от «Единой России» Сергея Мамонтова, сбившего ребенка и уехавшего с места ДТП. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на управление регионального судебного департамента.
Дело закрыто по примирению сторон. СМИ писали, что бывший депутат выплатил матери ребенка компенсацию в один миллион рублей.
В конце октября член районного совета депутатов Мамонтов переехал на своем автомобиле шестилетнего мальчика. Не оказав помощи пострадавшему, он скрылся с места происшествия, ребенка доставили в больницу свидетели.
Состояние здоровья мальчика врачи оценили как стабильно тяжелое. Он выжил.
Мамонтова лишили партбилета «Единой России» и отстранили от должности депутата. На него завели два административных дела — о нарушении ПДД, повлекшем легкий или средний вред здоровью, и невыполнении обязанностей в связи с ДТП, а также одно уголовное — по статье 125 УК («Оставление в опасности»). По последнему экс-депутату грозило до года лишения свободы. По административным нарушениям он провел под арестом 11 суток.