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Экс-депутата, сбившего ребенка и уехавшего с места ДТП, освободили от уголовной ответственности

Семён Гудошников
Сегодня в 14:34

Мировой судья Новосибирской области освободил от уголовного наказания экс-депутата от «Единой России» Сергея Мамонтова, сбившего ребенка и уехавшего с места ДТП. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на управление регионального судебного департамента.

Дело закрыто по примирению сторон. СМИ писали, что бывший депутат выплатил матери ребенка компенсацию в один миллион рублей.

В конце октября член районного совета депутатов Мамонтов переехал на своем автомобиле шестилетнего мальчика. Не оказав помощи пострадавшему, он скрылся с места происшествия, ребенка доставили в больницу свидетели.

Состояние здоровья мальчика врачи оценили как стабильно тяжелое. Он выжил.

Мамонтова лишили партбилета «Единой России» и отстранили от должности депутата. На него завели два административных дела — о нарушении ПДД, повлекшем легкий или средний вред здоровью, и невыполнении обязанностей в связи с ДТП, а также одно уголовное — по статье 125 УК («Оставление в опасности»). По последнему экс-депутату грозило до года лишения свободы. По административным нарушениям он провел под арестом 11 суток.

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Единая Россия
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Сергей Мамонтов
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