104 снова записывается со Скриптонитом, новый Obladaet и другие релизы пятницы

По традиции в ночь с четверга на пятницу выходит множество музыкальных релизов — делимся главными новинками. На этот раз все они от русскоязычных исполнителей. Западные музыкальные проекты массово берут рождественские отгулы.
104 и Скриптонит
«Bitch»
104 активно работал со Скриптонитом (в том числе и в рамках проекта Jillzay), издавался на его лейбле Musica36, но в 2020 году внезапно покинул ряды подписантов, как стало ясно чуть позднее, по собственному желанию. «Соперников настолько нет, что на бите мы байгуем с земелями. Дерби», — читает Скриптонит. Байговать — казахстанский регионализм, обозначающий лихую езду.
«Гафт» и «Свит шот»
«Дома хорошо»
«Посвящается всем друзьям, вынужденным покинуть страну», — заявляют музыканты двух петербургских инди-проектов. Это первый релиз с их совместного альбома «Прощай, мир!», выход которого намечен на грядущую весну. Средства от прослушиваний будут переведены в фонд «Ночлежка» — так артисты стремятся поддержать под Новый год тех, у кого нет дома.
Lovv66
«5ive»
После заигрываний с чикагской стилистикой на «Gloryligion» Lov66 открывает новый для себя жанр — прыгучий джерси-клаб. Трек уже звучал со сцены во время тура (он все еще длится и закончится концертом в Петербурге) и теперь получил официальный релиз.
Obladaet
«Monster Trakk»
Не «Players Club 2», но сингл с него, не дрилл, но возврат к старому звуку: вначале Obladaet выложил новый трек, а спустя несколько часов — снятое в горах Казахстана (вновь Казахстан!) видео на него.
«Брысь» и Alfa Sanyok
«Не зови»
За вывеской «Брысь» скрывается петербургский постпанк-дуэт, состоящий из Вики Завгородней и Аркадия Романова, а под личностью Альфа-Санька — продюсер Стереополины Александр Моргунов (он же — Armageddon Trip). Сама Стереополина, поддерживая трехчастный синти-поп-релиз, отозвалась о нем так: «Обратите внимание, что вторая версия трека для зумеров (speed), а третья — для думеров (slow)».
Mayot
«Заправка кид 3»
Два архивных сборника из серии «Mod», совместный альбом с соратником по Melon Music Seemee «Scum off the Pot 2», теперь — третья серия «Заправки». Концепция «все налегке», рекордные шестнадцать треков на борту, из которых пятнадцать — короче двух минут.