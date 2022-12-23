104 снова записывается со Скриптонитом, новый Obladaet и другие релизы пятницы

104 активно работал со Скриптонитом (в том числе и в рамках проекта Jillzay), издавался на его лейбле Musica36, но в 2020 году внезапно покинул ряды подписантов, как стало ясно чуть позднее, по собственному желанию. «Соперников настолько нет, что на бите мы байгуем с земелями. Дерби», — читает Скриптонит. Байговать — казахстанский регионализм, обозначающий лихую езду.