Опрос: в России зумеры и миллениалы готовятся к Новому году больше, чем старшее поколение

На поиск и покупку подарков большинство россиян (63%) тратят не более недели, около 20% укладываются за день или, наоборот, тратят месяц и даже больше. При этом планировать покупки заранее обычно свойственно именно женщинам — в 22% случаев на подготовку подарков у них уходит около месяца, а у мужчин такая привычка встречается в два раза реже.