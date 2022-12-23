Опрос: в России зумеры и миллениалы готовятся к Новому году больше, чем старшее поколение

Зумеры и миллениалы готовятся встречать Новый год с куда большей отдачей, чем старшее поколение. Это касается праздничных образа и декора, выяснили онлайн-сервис доставки продуктов «СберМаркет» и исследовательское агентство «Русопрос».
В ходе опроса аналитики заметили тренд: чем старше респонденты, тем они менее склонны заниматься своим праздничным образом. Больше всех наряжаться любят россияне 18–29 лет (90%). Нашлись и те, кто вовсе откажется от особого наряда: среди них 17% опрошенных женщин и 21% мужчин.
С елочными игрушками и праздничным декором та же история: доля тех, кто ничего не будет покупать, растет по мере увеличения возраста. Доля молодых людей 18–29 лет, которые повесят на елку старые игрушки, составляет 23%, а среди 45–65-летних — уже 38%.
На поиск и покупку подарков большинство россиян (63%) тратят не более недели, около 20% укладываются за день или, наоборот, тратят месяц и даже больше. При этом планировать покупки заранее обычно свойственно именно женщинам — в 22% случаев на подготовку подарков у них уходит около месяца, а у мужчин такая привычка встречается в два раза реже.
На украшение дома большинство россиян тратят несколько часов, 25% справляются с этим за один день. Несколько дней на создание праздничной атмосферы выделяют лишь 16% опрошенных мужчин и 28% женщин. 11% мужчин утверждают, что с подготовкой дома к Новому году могут справиться даже за час.
В опросе приняли участие 1000 человек из 15 городов России, в том числе из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Волгограда, Воронежа, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска и других.