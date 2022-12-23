«Коммерсант»: организатору российского Comic Сon и «Игромира» грозит банкротство

Организатору отечественной версии поп-культурной выставки Comic Сon и игровых событий под вывеской «Игромир» грозит банкротство. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.
Газета пишет, что заявление о признании банкротом ООО «КРИ» — эта компания владеет указанными торговыми знаками — принял Арбитражный суд Москвы.
По данным газеты, заявителем выступила компания ООО «ДИС-3», которой ООО «КРИ» не вернуло взнос за участие в выставке «Игромир» в размере 3,5 млн рублей. Мероприятие было отменено организатором осенью 2021 года из‑за пандемии.
Источники «Коммерсанта» на игровом рынке сообщили, что в начале 2022-го владельцы ООО «КРИ» вели переговоры с МТС о продаже компании. Сделка, однако, сорвалась с началом военной операции России на территории Украины: в МТС поняли, что провести мероприятие без зарубежных брендов невозможно.
Еще один собеседник издания считает, что «даже китайские производители игр вряд ли будут выставляться в РФ ближайшие год-два, опасаясь последствий для своего имиджа на Западе».
Другой объясняет, что сейчас компанию продать не получится: в рамках конкурсного производства могут быть оспорены все сделки за последние три года. Если начнется банкротство, то судьбу активов решат кредиторы и арбитражный управляющий.