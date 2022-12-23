Должность главы Татарстана переименуют из президента в раиса

Госсовет Татарстана поддержал в первом чтении законопроект о переименовании должности главы республики из президента в раиса, сообщают «Ведомости». Раисами называют высших должностных лиц в ряде восточных стран. С арабского это можно перевести как «начальник» или «председатель».
Полное наименование должности — «глава — раис Республики Татарстан», но возможен и сокращенный вариант — «раис Республики Татарстан».
При этом действующий глава республики Рустам Минниханов продолжит обозначаться как президент до окончания срока полномочий в 2025 году. Объясняется это тем, что Минниханов избирался именно на пост президента.
Раисом будет обозначаться человек, который победит на выборах главы республики в 2025 году.
Минниханов призывал депутатов поддержать поправки, аргументируя, что в противном случае может быть негативный эффект на положении страны, которую «пытается расколоть мировое сообщество».
1 июня вступил в силу закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах России. Согласно нему руководители регионов могут называться только главами. Депутаты Татарстана критиковали закон, называя его противоречащим основам конституционного строя России как федеративного демократического государства.