Должность главы Татарстана переименуют из президента в раиса

«Мы обсуждаем свой вопрос — как назвать [главу республики], а люди будут воспринимать так — „Вот Татарстан восстал, у Путина не все нормально. Россия разобьется на кусочки“. Вот этого допустить нельзя», — цитирует его слова «Ведомости».