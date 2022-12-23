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Должность главы Татарстана переименуют из президента в раиса

Семён Гудошников
Сегодня в 12:48

Госсовет Татарстана поддержал в первом чтении законопроект о переименовании должности главы республики из президента в раиса, сообщают «Ведомости». Раисами называют высших должностных лиц в ряде восточных стран. С арабского это можно перевести как «начальник» или «председатель».

Полное наименование должности — «глава — раис Республики Татарстан», но возможен и сокращенный вариант — «раис Республики Татарстан».

При этом действующий глава республики Рустам Минниханов продолжит обозначаться как президент до окончания срока полномочий в 2025 году. Объясняется это тем, что Минниханов избирался именно на пост президента.

Раисом будет обозначаться человек, который победит на выборах главы республики в 2025 году.

Минниханов призывал депутатов поддержать поправки, аргументируя, что в противном случае может быть негативный эффект на положении страны, которую «пытается расколоть мировое сообщество».

«Мы обсуждаем свой вопрос — как назвать [главу республики], а люди будут воспринимать так — „Вот Татарстан восстал, у Путина не все нормально. Россия разобьется на кусочки“. Вот этого допустить нельзя», — цитирует его слова «Ведомости».

1 июня вступил в силу закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах России. Согласно нему руководители регионов могут называться только главами. Депутаты Татарстана критиковали закон, называя его противоречащим основам конституционного строя России как федеративного демократического государства.

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Рустам МиннихановВладимир Путин
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