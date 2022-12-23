«Аэрофлот» открыл предновогоднюю распродажу. Куда можно улететь со скидкой?

Подарить путешествие на праздники можно не только себе, но и близким. Недавно «Аэрофлот» предложил в качестве новогоднего подарка виртуальные сертификаты. Номинал и оформление такого сертификата можно выбрать самому, он придет получателю в ту дату, которую вы укажете.