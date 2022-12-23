«Аэрофлот» открыл предновогоднюю распродажу. Куда можно улететь со скидкой?

«Аэрофлот» объявил новогоднюю распродажу авиабилетов на места экономкласса. Об этом «Афише Daily» рассказали в авиакомпании.
Ежедневно в телеграм-канале перевозчика и на его сайте будет публиковаться список из 23 новых направлений, по которым получится улететь со скидкой. Акция распространяется на рейсы с вылетом не позже двух дней с даты покупки.
23 декабря, к примеру, можно значительно сэкономить на билетах из Москвы в Екатеринбург, Бангкок или Фергану, из Петербурга в Анталью, из Сочи в Ереван.
Стоимость билетов начинается от 2023 рублей, включая сборы аэропорта. Продают их лишь на сайте авиакомпании или в ее мобильном приложении.
В распродаже участвует безбагажный тариф «Лайт», который можно комбинировать с другими тарифами «Лайт» для перевозок туда и обратно. Предложение действует на рейсы всей маршрутной сети «Аэрофлота», включая те, что выполняются авиакомпанией «Россия» под кодом SU.
«Благодаря этой предновогодней акции у пассажиров „Аэрофлота“ будет возможность совершить спонтанное путешествие по различным направлениям маршрутной сети авиакомпании и сделать свои новогодние праздники и каникулы еще более яркими и запоминающимися», — отметили в компании.
Подарить путешествие на праздники можно не только себе, но и близким. Недавно «Аэрофлот» предложил в качестве новогоднего подарка виртуальные сертификаты. Номинал и оформление такого сертификата можно выбрать самому, он придет получателю в ту дату, которую вы укажете.