«Ведомости»: правительство планирует ввести киберспорт в программы вузов

Согласно документу, на первом этапе исполнителями выбраны «Ростелеком» и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича. За оставшееся до начала 2023 года время они должны изучить программы киберспортивных дисциплин в вузах других стран.