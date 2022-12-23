«Ведомости»: правительство планирует ввести киберспорт в программы вузов

К концу 2024 года в российских вузах должны появиться киберспортивные дисциплины, причем как для технических, так и для гуманитарных специальностей, пишут «Ведомости».
Газета ссылается на дорожную карту «Новое общесистемное программное обеспечение» на период до 2030 года. Правительство утвердило ее 16 декабря.
Согласно документу, на первом этапе исполнителями выбраны «Ростелеком» и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича. За оставшееся до начала 2023 года время они должны изучить программы киберспортивных дисциплин в вузах других стран.
Затем, к 2024-му, совместно с АНО «Цифровая экономика» и профессиональным сообществом им предстоит определить первые образовательные программы «для внедрения в заинтересованных высших учебных заведениях с помощью заинтересованных компаний».
Газета отмечает: в дорожной карте не уточняется, какими именно будут включаемые в образовательные программы вузов предметы.
Интерес игровых компаний к выпускникам таких программ может оказаться минимальным, полагают собеседники «Ведомостей» из индустрии видеоигр: специалисты в области киберспорта таким компаниям массово не требуются, запроса на эти кадры от создателей игр нет.
Большинство игровых разработчиков никак не связаны с киберспортивной сферой, и самих разработчиков, по словам экспертов, в России практически не осталось.