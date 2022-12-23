Роскомнадзор призвал ввести уголовную ответственность за торговлю личными данными

В середине декабря РКН сообщил, что с начала военной операции России на территории Украины произошло более 140 утечек персональных данных. В сеть попали более 600 млн записей с информацией о россиянах. Минцифры разработало законопроект об оборотных штрафах за утечки для юридических лиц.