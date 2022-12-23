Роскомнадзор призвал ввести уголовную ответственность за торговлю личными данными

Pамглавы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что торговцев персональными данными в интернете необходимо привлекать к уголовной ответственности. Его цитирует ТАСС.
Согласно заявлению Вагнера, для операторов хранения данных нужно сформулировать критерии, которым они обязаны следовать для предотвращения утечек. Также, по его мнению, необходимо проработать механизмы сбора доказательств для привлечения виновных к ответственности, если информация все же утекла.
«Надо решать проблему наказания комплексно, с привлечением органов, которые уполномочены проводить оперативно-разыскные мероприятия», — добавил он. Говоря об ответственности за утечки, Вагнер призвал сделать приоритетной компенсацию вреда пострадавшим.
В середине декабря РКН сообщил, что с начала военной операции России на территории Украины произошло более 140 утечек персональных данных. В сеть попали более 600 млн записей с информацией о россиянах. Минцифры разработало законопроект об оборотных штрафах за утечки для юридических лиц.