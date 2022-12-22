Человечество пробует таблетки для путешествий во времени в трейлере фильма «Работа завтрашнего дня»

В центре истории — мужчина по имене Ли и его команда воров, которые отправляются в будущее, чтобы совершить там ограбление, а затем вернуться. Однако план преступников проваливается, и перед ними встает новая задача — исправить свои ошибки и предотвратить катастрофические последствия путешествий во времени.