Человечество пробует таблетки для путешествий во времени в трейлере фильма «Работа завтрашнего дня»

На ютьюб-канале Epic Pictures Group появился трейлер фильма «The Tomorrow Job» — футуристической экшн-картине, рассказывающей о будущем, в котором люди научились управлять течением времени.
Согласно сюжету ленты, человечество изобрело таблетки для путешествий во времени. Они позволяют переместиться на один день вперед или же, напротив, вернуться на сутки в прошлое.
В центре истории — мужчина по имене Ли и его команда воров, которые отправляются в будущее, чтобы совершить там ограбление, а затем вернуться. Однако план преступников проваливается, и перед ними встает новая задача — исправить свои ошибки и предотвратить катастрофические последствия путешествий во времени.
Роли в фильме исполнили Грант Шумахер, Кейтлин Даффи, Ариэлла Мастроянни, Крис Симперман, Джордж Катт, Эндрю Гомбас, ЛеДжон Вудс и Катарина Даддарио. Режиссером и сценаристом выступил Брюс Уэмпл («Рассвет зверя», «Бегство»).
Для Уэмпла «Работа завтрашнего дня» станет уже второй попыткой снять картину о путешествиях во времени. В 2016 году он затрагивал эту тему в ленте «Деформация времени». Новая работа кинематографиста выйдет на экраны 17 января 2023 года.
«Мы собирались рассказать запутанную, головокружительную, уникальную историю путешествия во времени, но с атмосферой классического фильма об ограблении казино. Никаких машин времени, только фиолетовая таблетка. Мы надеемся, что „Работа завтрашнего дня“ развлечет, бросит вызов, собьет с толку», — сказал Уэмпл.