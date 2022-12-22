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Трехкратного олимпийского чемпиона Люй Сяоцзюня уличили в допинге

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:34

Трехкратного олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Люй Сяоцзюня временно отстранили от соревнований из‑за положительного допинг-теста. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

В пробе китайского спортсмена от 30 октября обнаружили эритропоэтин — запрещенное Всемирным антидопинговым агентством вещество, улучшающее доступ кислорода к мышцам и влияющее на выносливость.

За применение эритропоэтина в 2012 году был пожизненно дисквалифицирован легендарный американский велогонщик Лэнс Армстронг. Также этот препарат находили в допинг-пробах других спортсменов, в том числе лыжницы Ларисы Лазутиной.

Люй Сяоцзюнь в течение своей карьеры неоднократно становился победителем престижных турниров. Он пять раз выигрывал Чемпионат мира: трижды в весе до 77 кг и дважды в весе до 81 кг. Также золото он получил на трех подряд Олимпиадах.

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Всемирное антидопинговое агентство
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Лэнс АрмстронгЛариса Лазутина
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