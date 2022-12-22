Трехкратного олимпийского чемпиона Люй Сяоцзюня уличили в допинге

Люй Сяоцзюнь в течение своей карьеры неоднократно становился победителем престижных турниров. Он пять раз выигрывал Чемпионат мира: трижды в весе до 77 кг и дважды в весе до 81 кг. Также золото он получил на трех подряд Олимпиадах.