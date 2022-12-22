Россия ставит целью «не раскручивать маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну». Об этом заявил Владимир Путин, пишет «Интерфакс».
По его словам, чем быстрее «это будет закончено», тем лучше. И власти будут стремиться к этому. «Я уже много раз говорил: интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям», — добавил президент.
«Все вооруженные конфликты заканчиваются так или иначе какими‑то переговорами на дипломатическом треке. А мы и не отказывались никогда. Это руководство Украины само себе запретило вести переговоры», — сказал он.
Комментируя поставки на Украину систем Patriot, Путин заявил, что «противоядие всегда найдется». «Что касается Patriot, то это достаточно старая система, она не работает так, как скажем, наша С-300. Но тем не менее те, кто нам противостоят, исходят из того, что это оборонительное оружие, — ну и ладно. Просто будем иметь это в виду», — цитирует агентство его слова.
24 февраля, объявляя о начале военной операции, Путин назвал ее целями «демилитаризацию» и «денацификацию» страны, а также «предание суду тех, кто совершил многочисленные преступления против мирных жителей».
Позже российские официальные лица называли и другие цели спецоперации — помощь населению ДНР, защита от военной угрозы со стороны западных стран, нерасширение НАТО и даже «десатанизация». При этом Путин несколько раз подчеркивал, что в цели России не входит оккупация украинских территорий.