Реклама
Новости

Путин заявил, что цель России — «закончить эту войну»

Семён Гудошников
Сегодня в 19:39

Россия ставит целью «не раскручивать маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну». Об этом заявил Владимир Путин, пишет «Интерфакс».

По его словам, чем быстрее «это будет закончено», тем лучше. И власти будут стремиться к этому. «Я уже много раз говорил: интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям», — добавил президент.

«Все вооруженные конфликты заканчиваются так или иначе какими‑то переговорами на дипломатическом треке. А мы и не отказывались никогда. Это руководство Украины само себе запретило вести переговоры», — сказал он.

Комментируя поставки на Украину систем Patriot, Путин заявил, что «противоядие всегда найдется». «Что касается Patriot, то это достаточно старая система, она не работает так, как скажем, наша С-300. Но тем не менее те, кто нам противостоят, исходят из того, что это оборонительное оружие, — ну и ладно. Просто будем иметь это в виду», — цитирует агентство его слова.

24 февраля, объявляя о начале военной операции, Путин назвал ее целями «демилитаризацию» и «денацификацию» страны, а также «предание суду тех, кто совершил многочисленные преступления против мирных жителей».

Позже российские официальные лица называли и другие цели спецоперации — помощь населению ДНР, защита от военной угрозы со стороны западных стран, нерасширение НАТО и даже «десатанизация». При этом Путин несколько раз подчеркивал, что в цели России не входит оккупация украинских территорий.

расскажите друзьям
теги
НАТО
люди
Владимир Путин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»