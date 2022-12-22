Комментируя поставки на Украину систем Patriot, Путин заявил, что «противоядие всегда найдется». «Что касается Patriot, то это достаточно старая система, она не работает так, как скажем, наша С-300. Но тем не менее те, кто нам противостоят, исходят из того, что это оборонительное оружие, — ну и ладно. Просто будем иметь это в виду», — цитирует агентство его слова.