На трассе М-12 и ЦКАД протестируют нейросеть, распознающую грязные номера

На трассе М-12 Москва — Казань и Центральной кольцевой автодороге протестируют нейросеть, распознающую грязные автомобильные номера, пишет «Коммерсант».
Старт эксперимента намечен на начало 2023 года. Проводить испытания софта будет компания «Единый оператор» — она же использует на ЦКАД и участках М-12 систему безбарьерной оплаты.
Выявляться будут номера, которые не удалось распознать на «рубежах взимания платы». При этом ПО может получить дополнительное обновление, которое позволит выявлять намеренно скрытые номерные знаки на основе отличительных особенностей автомобилей — габаритов, царапин, табличек, наклеек.
Для этого нейросеть будет сравнивать похожие машины во всей базе транспортных средств, которые когда‑либо проезжали по платным трассам госкомпании «Автодор».
Если результаты теста сочтут положительными, «Единый оператор» предложит внести поправки в правовую базу, чтобы учитывать полученные данные при вынесении административных постановлений.