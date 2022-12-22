На трассе М-12 и ЦКАД протестируют нейросеть, распознающую грязные номера

Выявляться будут номера, которые не удалось распознать на «рубежах взимания платы». При этом ПО может получить дополнительное обновление, которое позволит выявлять намеренно скрытые номерные знаки на основе отличительных особенностей автомобилей — габаритов, царапин, табличек, наклеек.