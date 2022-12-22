Twitter добавил в поиск курсы акций и криптовалют, но не все пока работает гладко

Реализовано это так: необходимо ввести в строку поиска символ доллара, а затем тикер, под которым торгуется компания или криптовалюта, — на экране возникнет текущая цена, сопровождаемая графиком.
На диаграмме, однако, нет никаких обозначений на осях X и Y — это просто ломаная линия. Более подробную информацию предложено искать на сайте онлайн-брокера Robinhood.
Графики сопровождаются логотипом платформы для трейдеров TradingView. Официально о партнерстве ни с одним из этих сервисов соцсеть не сообщала.
На момент написания заметки акции ряда компаний в поиске не отображаются. Среди таковых — AirBnb и Zoom. С чем это связано, неизвестно, в Twitter сообщили, что работают над улучшением механизма поиска.