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Twitter добавил в поиск курсы акций и криптовалют, но не все пока работает гладко

Денис Ламехов
Сегодня в 17:56

Социальная сеть Twitter добавила в поиск цены на акции компаний и криптовалюты, пишет Techcrunch.

Реализовано это так: необходимо ввести в строку поиска символ доллара, а затем тикер, под которым торгуется компания или криптовалюта, — на экране возникнет текущая цена, сопровождаемая графиком.

На диаграмме, однако, нет никаких обозначений на осях X и Y — это просто ломаная линия. Более подробную информацию предложено искать на сайте онлайн-брокера Robinhood.

Графики сопровождаются логотипом платформы для трейдеров TradingView. Официально о партнерстве ни с одним из этих сервисов соцсеть не сообщала.

На момент написания заметки акции ряда компаний в поиске не отображаются. Среди таковых — AirBnb и Zoom. С чем это связано, неизвестно, в Twitter сообщили, что работают над улучшением механизма поиска.

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