«Ашан» зарегистрировал торговый знак «Родной, и всё тут»

Продуктовая сеть «Ашан» зарегистрировала в сентябре торговый знак «Родной, и всё тут». Соответствующую запись в Роспатенте обнаружили «Известия».
Этот бренд ретейлер сможет использовать для рекламы, онлайн-торговли и управления своими ТЦ. Эксперты считают, что, скорее всего, «Ашан» будет производить новый локальный бренд под названием «Родной, и всё тут».
Сейчас у «Ашана» зарегистрировано более четырех десятков брендов. В июле компания говорила, что собирается расширять производство товаров собственной торговой марки в России.
В отличие от многих зарубежных компаний французский «Ашан» не стал покидать российский рынок после начала военной операции на Украине. В ответ на соответствующие призывы Владимира Зеленского директор сети Ив Клод заявил, что самое важное для них — сохранить сотрудников и кормить людей в России и на Украине.