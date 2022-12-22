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«Ашан» зарегистрировал торговый знак «Родной, и всё тут»

Семён Гудошников
Сегодня в 17:28

Продуктовая сеть «Ашан» зарегистрировала в сентябре торговый знак «Родной, и всё тут». Соответствующую запись в Роспатенте обнаружили «Известия».

Этот бренд ретейлер сможет использовать для рекламы, онлайн-торговли и управления своими ТЦ. Эксперты считают, что, скорее всего, «Ашан» будет производить новый локальный бренд под названием «Родной, и всё тут».

Сейчас у «Ашана» зарегистрировано более четырех десятков брендов. В июле компания говорила, что собирается расширять производство товаров собственной торговой марки в России.

В отличие от многих зарубежных компаний французский «Ашан» не стал покидать российский рынок после начала военной операции на Украине. В ответ на соответствующие призывы Владимира Зеленского директор сети Ив Клод заявил, что самое важное для них — сохранить сотрудников и кормить людей в России и на Украине.

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АшанРоспатент
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Владимир Зеленский
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