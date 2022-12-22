«Ашан» зарегистрировал торговый знак «Родной, и всё тут»

В отличие от многих зарубежных компаний французский «Ашан» не стал покидать российский рынок после начала военной операции на Украине. В ответ на соответствующие призывы Владимира Зеленского директор сети Ив Клод заявил, что самое важное для них — сохранить сотрудников и кормить людей в России и на Украине.