В заснеженном Парке Малевича можно будет погрузиться в часовой аудиоспектакль с сидром в руках

Проект «Импресарио» Федора Елютина проведет серию прогулок по Парку Малевича в формате иммерсивного аудиоспектакля. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.
Участников ждет часовое путешествие по заснеженному лесу. Их будет сопровождать таинственный проводник, с которым можно будет поговорить о главном — кто мы есть на самом деле. «Импресарио» подготовил для проекта новую версию их популярного аудиоспектакля, которая, по мнению Елютина, обладает особенным смыслом именно в зимние праздники.
Поучаствовать в прогулках можно 24 декабря и 4, 6 и 14 января с 11.00 до 14.00. Участие бесплатное, по предварительной регистрации и только для совершеннолетних. Сбор гостей у кафе Malevich.
Во время прогулки всем гостям предложат теплый сидр со специями от нового бренда Bon Season, который помог в создании новой версии аудиоспектакля.