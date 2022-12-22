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В заснеженном Парке Малевича можно будет погрузиться в часовой аудиоспектакль с сидром в руках

Семён Гудошников
Сегодня в 16:49

Проект «Импресарио» Федора Елютина проведет серию прогулок по Парку Малевича в формате иммерсивного аудиоспектакля. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Участников ждет часовое путешествие по заснеженному лесу. Их будет сопровождать таинственный проводник, с которым можно будет поговорить о главном — кто мы есть на самом деле. «Импресарио» подготовил для проекта новую версию их популярного аудиоспектакля, которая, по мнению Елютина, обладает особенным смыслом именно в зимние праздники.

Поучаствовать в прогулках можно 24 декабря и 4, 6 и 14 января с 11.00 до 14.00. Участие бесплатное, по предварительной регистрации и только для совершеннолетних. Сбор гостей у кафе Malevich.

Во время прогулки всем гостям предложат теплый сидр со специями от нового бренда Bon Season, который помог в создании новой версии аудиоспектакля.

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