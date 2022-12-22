В заснеженном Парке Малевича можно будет погрузиться в часовой аудиоспектакль с сидром в руках

Участников ждет часовое путешествие по заснеженному лесу. Их будет сопровождать таинственный проводник, с которым можно будет поговорить о главном — кто мы есть на самом деле. «Импресарио» подготовил для проекта новую версию их популярного аудиоспектакля, которая, по мнению Елютина, обладает особенным смыслом именно в зимние праздники.