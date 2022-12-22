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HeadHunter случайно заблокировал всех пользователей с именем Сергей

Виктория Шанина
Сегодня в 15:05

У сервиса по поиску работы HeadHunter произошел внутренний сбой, все пользователи с именем Сергей оказались заблокированы. Об этом пишет телеграм-канал Baza со ссылкой на двух заблокированных пользователей.

Один из юзеров рассказал о своей проблеме в твиттере. В качестве причины блокировки было указано «Мат в ФИО», при этом нецензурной лексики в его полном имени нет.

Вот этот скриншот пользователь прикрепил в качестве доказательства:

Сергей Евгеньевич предположил, что блокировка может быть связана с новым законом о запрете ЛГБТ-пропаганды. «Это принятые новые законы так отражаются или что? 5 лет мата не было, а теперь Сергей под запретом», — написал он.

В HeadHunter телеграм-каналу Baza рассказали, что на сайте действительно произошел сбой алгоритмов автомодерации, «пострадали те, у кого в ФИО есть имя Сергей или отчество Александрович». Сейчас аккаунты уже разблокированы.

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