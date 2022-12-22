МОК разрешил мужчинам выступить в синхронном плавании на Олимпийских играх

«Считается, что присутствие в одной программе разнополых спортсменов дает постановщикам больше вариантов и в физическом, и в эмоциональном плане. Что, собственно, и демонстрирует опыт выступления мужчин в смешанных дуэтах — программы получаются более яркими, а позы — более выразительными», — писал тогда «Спорт-Экспресс».