МОК разрешил мужчинам выступить в синхронном плавании на Олимпийских играх

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил мужчинам участвовать в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпийских играх, сообщается на сайте Международной федерации плавания.
Президент федерации Хусейн аль-Мусаллам заявил: «Это знаменует собой веху в истории синхронного плавания. Эволюция вида спорта в направлении инклюзивности идет быстрыми темпами, и это решение поможет нам стать примером для всего олимпийского движения».
Так, синхронисты смогут выступить в групповых состязаниях уже на Играх-2024 в Париже. Согласно правилам, в группах из восьми человек смогут заявиться максимум двое мужчин.
Технический конгресс Международной федерации плавания одобрил включение мужчин в октябре. До этого они могли выступать только в микст-дуэтах — эта дисциплина не входила в олимпийскую программу.
«Считается, что присутствие в одной программе разнополых спортсменов дает постановщикам больше вариантов и в физическом, и в эмоциональном плане. Что, собственно, и демонстрирует опыт выступления мужчин в смешанных дуэтах — программы получаются более яркими, а позы — более выразительными», — писал тогда «Спорт-Экспресс».