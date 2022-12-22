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Губернатор Еврейской автономной области призвал не путать флаг региона с символом ЛГБТ

Семён Гудошников
Сегодня в 14:42

Флаг Еврейской автономной области (ЕАО), на котором изображена радуга, — это библейский символ, и не стоит его путать с символикой ЛГБТ, заявил губернатор региона Ростислав Гольдштейн в разговоре с RTVI.

На вопрос, видят ли в регионе риски использования флага ЕАО, он ответил: «Ничего общего с флагом ЛГБТ флаг Еврейской автономной области не имеет».

«Если вы откроете первоисточники, то увидите. Когда Моисею явился Господь на горе Синайской, тот спросил: „Как мой народ узнает, что ты постоянно с нами?“ И тот говорит: „Я буду вам являться в виде радуги“. Поэтому флаг Еврейской автономной области — это все-таки библейский символ. И не надо путать», — пояснил губернатор.

5 декабря Владимир Путин подписал пакет законов о полном запрете «пропаганды нетрадиционных отношений». Среди прочего он вводит административную ответственность за использование символики ЛГБТ, включая радужный флаг. За нарушение предусмотрены штрафы: для граждан — до 400 тыс. рублей, для юрлиц — до 5 млн.

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Владимир ПутинРостислав Гольдштейн
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