Губернатор Еврейской автономной области призвал не путать флаг региона с символом ЛГБТ

«Если вы откроете первоисточники, то увидите. Когда Моисею явился Господь на горе Синайской, тот спросил: „Как мой народ узнает, что ты постоянно с нами?“ И тот говорит: „Я буду вам являться в виде радуги“. Поэтому флаг Еврейской автономной области — это все-таки библейский символ. И не надо путать», — пояснил губернатор.