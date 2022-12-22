Госдума приняла 653 закона за год. Это рекорд

В 2022 году Госдума приняла 653 закона. Это рекорд за всю историю работы нижней палаты парламента, заявил председатель ГД Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что 222 закона (34% от общего числа принятых) имеют социальную направленность. «Несмотря на сложности и проблемы, все обязательства перед гражданами нашей страны выполняются», — сказал Володин.
В этом году Госдума приняла 18 законов, связанных с ДНР, ЛНР, а также подконтрольными России частями Херсонской и Запорожской областей. Восемь законопроектов остаются на рассмотрении, семь из них приняты в первом чтении.
«Нам необходимо в срочном порядке, в кратчайшие сроки, сформировать единое правовое поле в новых регионах, чтобы люди не только чувствовали себя защищенными, но и могли планировать будущее», — заявил спикер Госдумы.
В законотворческом портфеле, по словам Вячеслава Володина, остаются 1319 законопроектов. Из них 968 готовятся к рассмотрению в первом чтении, 346 — во втором, 5 — в третьем.
Как отмечает «Коммерсант», в 2022 году Госдума приняла законы, предусматривающие ответственность за фейки про Российскую армию и ее дискредитацию, ЛГБТ-пропаганду вне зависимости от возраста. Также нижняя палата парламента рассмотрела ряд документов, связанных с мобилизацией.