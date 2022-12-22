Мак ДеМарко выпустил кавер на рождественскую песню «It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas»

В клипе ДеМарко в надувном костюме Санта-Клауса рассекает на кроссовом мотоцикле по улицам Лос-Анджелеса. Предновогодние ролики и надувные персонажи в качестве их героев — традиция для музыканта. Так, в 2021-м он выпустил видео на другую рождественскую композицию — «I’ll Be Home for Christmas», в нем главную роль играет надувная елка.