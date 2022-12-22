Мак ДеМарко выпустил кавер на рождественскую песню «It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas»

Канадский музыкант Мак ДеМарко выпустил кавер-версию рождественской песни «It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas» и показал видео на нее. Оно появилось в ютьюб-аккаунте исполнителя.
В клипе ДеМарко в надувном костюме Санта-Клауса рассекает на кроссовом мотоцикле по улицам Лос-Анджелеса. Предновогодние ролики и надувные персонажи в качестве их героев — традиция для музыканта. Так, в 2021-м он выпустил видео на другую рождественскую композицию — «I’ll Be Home for Christmas», в нем главную роль играет надувная елка.
На счету Мака ДеМарко пять студийных пластинок. Последняя из них — «Here Comes the Cowboy» — увидела свет в 2019 году. Вот как о ней отзывался тогдашний редактор музраздела «Афиши Daily» Николай Овчинников: «Вместо пригородной развязности — интимное и изящное ретро, вместо песен для бездельничанья — песни для одиночества, лучший альбом ДеМарко».