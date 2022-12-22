Эрмитаж покупает «Остров мертвых» Арнольда Беклина за 39,7 млн рублей

Государственный Эрмитаж покупает картину «Остров мертвых» швейцарского художника-символиста Арнольда Беклина за 39,7 млн руб. На данные сайта госзакупок обратил внимание «Коммерсант».
Всего существует несколько вариантов «Острова мертвых» — один из них ранее выставлялся в Эрмитаже. Он находился в частном собрании, но был передан на длительное хранение с правом экспонирования.
Петербургское издание «Фонтанка» указывает, что приобретен именно этот холст. «Мы купили и будем показывать картину Беклина», — заявил в начале декабря гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
По одной из версий, в основе сюжета картины — античный миф о том, что души приближенных к богам находят последний приют на уединенном острове. По другой — миф о Калипсо, скрывавшей Одиссея на острове Огигия. Полотно в той или иной роли многократно цитировалось в мировой культуре.
Среди прочего по его мотивам Сергей Рахманинов написал симфоническую поэму «Остров мертвых», Сальвадор Дали создал «Истинное изображение „Острова мертвых“ Арнольда Беклина в час вечерней молитвы», а остров-некрополь Людвигштайн в выборгском парке Монрепо воспринимался современниками Беклина именно в контексте изображенного на картине.