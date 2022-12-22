Эрмитаж покупает «Остров мертвых» Арнольда Беклина за 39,7 млн рублей

По одной из версий, в основе сюжета картины — античный миф о том, что души приближенных к богам находят последний приют на уединенном острове. По другой — миф о Калипсо, скрывавшей Одиссея на острове Огигия. Полотно в той или иной роли многократно цитировалось в мировой культуре.