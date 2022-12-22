В Петербурге покажут ледовое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств»

Представление покажут в спортивном комплексе «Юбилейный». Его адрес: проспект Добролюбова, 18. Билеты — на «Афише», до 23.59 29 декабря на них действует скидка 20% по промокоду ICE20. Правила акции — по ссылке. Дети до 3 лет посещают шоу бесплатно без предоставления отдельного места.