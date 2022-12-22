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В Петербурге покажут ледовое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств»

Денис Ламехов
Сегодня в 12:00

В Петербурге покажут ледовое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе организаторов.

Создатели представления обещают впечатляющую технологичностью, художественными находками и спецэффектами постановку. В главной роли — трехкратная чемпионка России, чемпионка мира, чемпионка Олимпийских игр в Пекине Анна Щербакова. Она — первая фигуристка, исполнившая два четверных лутца в одной программе.

Шоу предназначено для зрителей всех возрастов, отметили организаторы: «Детям оно будет интересно красочными костюмами, трюками и захватывающим сказочным сюжетом, взрослым — акробатическими номерами и звездным составом».

Представление покажут в спортивном комплексе «Юбилейный». Его адрес: проспект Добролюбова, 18. Билеты — на «Афише», до 23.59 29 декабря на них действует скидка 20% по промокоду ICE20. Правила акции — по ссылке. Дети до 3 лет посещают шоу бесплатно без предоставления отдельного места.

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Анна Щербакова
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