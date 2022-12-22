В Петербурге покажут ледовое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе организаторов.
Создатели представления обещают впечатляющую технологичностью, художественными находками и спецэффектами постановку. В главной роли — трехкратная чемпионка России, чемпионка мира, чемпионка Олимпийских игр в Пекине Анна Щербакова. Она — первая фигуристка, исполнившая два четверных лутца в одной программе.
Шоу предназначено для зрителей всех возрастов, отметили организаторы: «Детям оно будет интересно красочными костюмами, трюками и захватывающим сказочным сюжетом, взрослым — акробатическими номерами и звездным составом».