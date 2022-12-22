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Минторг США вводит новые меры против ЧВК «Вагнер» для ограничения ее доступа к военной технике

Виктория Шанина
Сегодня в 10:56

Министерство торговли США внесло изменения в свой черный список с целью ужесточить ограничения против ЧВК «Вагнер». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

В черный список добавили еще один юридический адрес организации, а сама ЧВК теперь указана как «конечный потребитель товаров военного назначения». Из‑за такого статуса поставки группе целого ряда товаров и техники запрещаются, какие именно — в документе не уточняется.

В Минторге США считает, что «дополнительные жесткие ограничения» сократят возможность ЧВК приобретать снаряжение в интересах спецоперации России на Украине.

ЧВК основал Евгений Пригожин в 2014 году. Впервые в черном списке Минторга США группа «Вагнер» появилась в 2017-м.

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