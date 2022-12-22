Джеймс Кэмерон заявил о возможном перезапуске «Терминатора»

Джеймс Кэмерон снял оригинального «Треминатора» 1984 года, а также его сиквела «Терминатор 2: Судный день» 1991-го. В разработке «Восстания машин» (третьей части фильма) он уже не участвовал. Позже он пытался перезапустить сериал «Терминатор: Генезис» (2015 год) в роли сценариста, а также работал над фильмом «Терминатор: Темные судьбы» (2019-й), для которого написал сценарий и выступил продюсером.