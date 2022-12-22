Джеймс Кэмерон заявил о возможном перезапуске «Терминатора»

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон может перезапустить кинофраншизу «Терминатор». Об этом он заявил в подкасте Smartless.
«Если бы я снял еще одного „Терминатора“ то, возможно, попытался бы снова запустить франшизу, что в настоящий момент обсуждается», — сказал Кэмерон.
Он уточнил, что на данный момент пока нет точных решений, но у него уже есть план как развивать историю. «Я бы в большей степени сосредоточился на искусственном интеллекте, чем на сошедших с ума плохих роботах», — заявил режиссер.
Джеймс Кэмерон снял оригинального «Треминатора» 1984 года, а также его сиквела «Терминатор 2: Судный день» 1991-го. В разработке «Восстания машин» (третьей части фильма) он уже не участвовал. Позже он пытался перезапустить сериал «Терминатор: Генезис» (2015 год) в роли сценариста, а также работал над фильмом «Терминатор: Темные судьбы» (2019-й), для которого написал сценарий и выступил продюсером.