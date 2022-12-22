СМИ раскрыли шорт-лист претендентов на «Оскар». Премию может получить «Навальный» Дэниела Роэра

Всего в этой категории было 144 фильма, из которых в шорт-лист попали только 15, а позже это число сократится до пяти — именно столько номинантов на премию может быть в одной категории в финальном списке. В числе претендентов оказались документалки «Потомок» Маргарет Браун «Потомок» о потомках африканских рабов, «Вулкан любви» Сары Досы, посвященный вулканологам Кате и ​​Морис Поль Крафт, а также «Дэвид Боуи: Moonage Daydream» Бретта Моргена.