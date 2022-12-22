СМИ раскрыли шорт-лист претендентов на «Оскар». Премию может получить «Навальный» Дэниела Роэра

Американская киноакадемия составила шорт-лист претендентов на 95-ю кинопремию «Оскар» в 10 категориях. Список опубликовали ряд зарубежных СМИ, включая The Hollywood Reporter.
В список возможных номинантов в категории «Лучший полнометражный документальный фильм» вошла лента «Навальный» канадского режиссера Дэниела Роэра. Она посвящена отравлению Алексея Навального и попыткам оппозиционера выяснить, кто за ним стоял.
Всего в этой категории было 144 фильма, из которых в шорт-лист попали только 15, а позже это число сократится до пяти — именно столько номинантов на премию может быть в одной категории в финальном списке. В числе претендентов оказались документалки «Потомок» Маргарет Браун «Потомок» о потомках африканских рабов, «Вулкан любви» Сары Досы, посвященный вулканологам Кате и Морис Поль Крафт, а также «Дэвид Боуи: Moonage Daydream» Бретта Моргена.
Также опубликованы претенденты на номинацию категории «Лучший иностранный фильм», картины российских режиссеров в этом году не вошли в шорт-лист. В список попали 15 фильмов, включая ленты «Аргентина» Сантьяго Митре, «Корсаж» Мари Кройцер, «Близко» Лукаса Донта, «Сент-Омер» Элис Диоп, а также еще ряд картин из Камбоджи, Дании, Германии, Индии, Ирландии, Мексики, Марокко, Пакистана, Польши, Республики Корея и Швеции.
Кроме того, представлены претенденты на «Оскар» в категориях «Лучший короткометражный документальный фильм», «Лучший грим и прически», «Лучшая музыка», «Лучшая песня», «Лучший короткометражный мультфильм», «Лучший художественный короткометражный фильм», «Лучший звук», «Лучшие визуальные эффекты». Российских фильмов в этих шорт-листах тоже нет.