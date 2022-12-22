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В Москве прошел ледяной дождь. На улицах гололед, 65 рейсов задержаны или отменены

Виктория Шанина
Сегодня в 08:26

Всю ночь в Москве лил ледяной дождь. В результате на дорогах образовался гололед, Дептранс Москвы предупреждает о возможных задержках трамваев, а московские аэропорты задержали или отменили 65 рейсов, пишет РИА «Новости».

По данным сервиса «Яндекс Расписания», наибольшее число самолетов задержано в Домодедово (20 рейсов), всего позже срока вылетели 42 самолета. Больше всего отмен — во Внуково (10), в общей сложности их 23.

Ледяной дождь в некоторых районах Москвы начался вечером 21 декабря. По состоянию на 22.02 по московскому времени было отменено или задержано 52 рейса в столичных аэропортах.

Комплекс городского хозяйства Москвы сообщил, что столичные службы проводят противогололедную обработку проезжей части и тротуаров. Тем не менее пешеходам рекомендуют быть аккуратнее на улице, а автомобилистам — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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Международный аэропорт Внуково
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