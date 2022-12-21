Эшли Бэнсон в роли вебкам-модели в трейлере триллера «Одна в ночи»

На ютьюб-канале Vertican Entertainment US появился трейлер триллера «Одна в ночи» («Alone At Night»), в котором снялись Эшли Бэнсон («Милые обманщицы», «Отвязные каникулы»), Памела Андерсон и Пэрис Хилтон.
Бэнсон сыграла в фильме главную героиню — вебкам-модель по имени Вики, которая переживает болезненное расставание. Девушка уезжает в уединенный домик посреди леса, чтобы прийти в себя, и неожиданно оказывается в смертельной опасности.
В доме, где остается Вики, время от времени отключается электричество, прерывая онлайн-встречи героини с подписчиками (одного из них сыграл Луис Гусман из «Уэнсдей»). В лесу же девушку подстерегает таинственный убийца в маске.
Трейлер демонстрирует, как маньяк нападает на свою предыдущую жертву — в ее роли в картине появилась модель Уинни Харлоу. Также ролик показывает, как Вики начинает паниковать и искать помощи у местных полицейских.
Роль одного из правоохранителей исполнила Памела Андерсон. Хилтон сыграла телеведущую из шоу, которое смотрит героиня Бэнсон. Также в картине снялись G-Eazy, A$AP Nast, Джон Фостер, Джейк Веари, Дюк Николсон и Джон Робинсон.
Режиссером триллера выступил Джимми Яннопулос, снявший ранее фильм «Мафия: Смертельная игра» с Вэлом Килмером и Иэном МакГрегором. Новая работа кинематографиста выйдет на экраны 20 января 2023 года.