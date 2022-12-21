Создатели «Южного парка» инвестировали 20 млн долларов в дипфейк-студию

Создатели анимационного сериала «Южный парк» Трэй Паркер и Мэтт Стоун инфестировали 20 млн долларов в стартап под названием Deep Voodoo, занимающийся дипфейк-технологиями. Об этом сообщил Variety.
Кинематографисты надеются, что их вклад поможет «ускорить разработки Deep Voodoo их ведущей технологии дипфейк, экономически эффективных услуг в области визуальных эффектов и оригинальных синтетических медиапроектов».
«Мы наткнулись на эту удивительную технологию и в итоге наняли лучших специалистов по дипфейку в мире. Мы вне себя от возможности поделиться их гениальностью с креативным сообществом Голливуда», — заявил Стоун.
Deep Voodoo работает над дипфейк-технологией с начала 2020 года. С ее использованием студия уже выпустила проект «Нахальное правосудие», где использовался образ Дональда Трампа. Сатирический сериал приостановили из‑за пандемии.
В мае 2022 года Deep Voodoo участвовала в создании клипа на песню Кендрика Ламара «The Heart Part 5». В этом видео Ламар превращается в О. Джея Симпсона, Джусси Смоллетта, Коби Брайанта, Нипси Хассла и Канье Уэста.