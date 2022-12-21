Юный Игорь Гром пишет сочинение про папу в трейлере фильма «Гром: Трудное детство»

Стриминговый сервис «Кинопоиск» показал новый трейлер фильма «Гром: Трудное детство», посвященного событиям, произошедшим за двадцать лет до событий «Чумного доктора». В ролике юный Игорь Гром пишет школьное сочинение про своего папу
«Меня зовут Игорь Гром, я учусь в шестом классе. Я живу с папой и очень его люблю», — начинает свое повествование главный герой.
Довольно скоро Игорь понимает, такой рассказ будет не слишком интересным. Тогда он переключается на историю о том, как вместе со своим лучшим другом влез в авантюру, чтобы найти деньги.
Игоря Грома сыграл Кай Гетц («Пищеблок»), а его друга Игната — Владимир Яганов («Спроси Марту»). Фильм снял Олег Трофим, за сценарий отвечали Артем Габрелянов, Евгений Федотов и Екатерина Краснер. «Гром: Трудное детство» дебютирует на «Кинопоиске» 1 января 2023 года в 20:23.
«Гром: Трудное детство» — это приквел картины «Майор Гром: Чумной Доктор». Оригинальный фильм вышел в прокат 1 апреля 2021 года. По сюжету полицейский Игорь Гром сталкивается с Чумным Доктором — злодеем в маске и плаще, который убивает всех, кто смог уйти от правосудия с помощью связей и денег.
5 мая 2021 года кинокартина вышла на Netflix в линейке Originals, а 9 июня возглавила международный рейтинг стрим-сервиса. В 64 странах «Майор Гром» попал в топ-10 картин, еще в 15 занял 1-е место по просмотрам.