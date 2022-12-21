Должность президента Татарстана переименуют с 1 января

Высшее должностное лицо Татарстана с 1 января 2023 года предложили официально переименовать с президента на главу республики. Об этом сообщило РИА «Новости».
В парламент республики уже внесли соответствующий законопроект. Он призван привести Конституцию Татарстана в соответствие с законом о поправке к Конституции России и новой редакцией федерального закона об организации публичной власти в субъектах.
Последний запрещает руководителям регионов России называться президентами. В данный момент Татарстан — единственный субъект страны, руководитель которого именуется президентом.
В данный момент эту должность занимает Рустам Минниханов. Он находится на посту президента республики с 2010 года.