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Должность президента Татарстана переименуют с 1 января

Юлия Онодэра
Вчера в 22:25

Высшее должностное лицо Татарстана с 1 января 2023 года предложили официально переименовать с президента на главу республики. Об этом сообщило РИА «Новости».

В парламент республики уже внесли соответствующий законопроект. Он призван привести Конституцию Татарстана в соответствие с законом о поправке к Конституции России и новой редакцией федерального закона об организации публичной власти в субъектах.

Последний запрещает руководителям регионов России называться президентами. В данный момент Татарстан — единственный субъект страны, руководитель которого именуется президентом.

В данный момент эту должность занимает Рустам Минниханов. Он находится на посту президента республики с 2010 года.

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Рустам Минниханов
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