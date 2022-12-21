В Amazon рассказали об успехе «Колец власти», конкуренции с «Домом дракона» и реакции на критику

Несмотря на смешанные оценки зрителей, «Властелин колец: Кольца власти» смог собрать внушительную аудиторию (более 100 млн зрителей). В производстве уже находится второй сезон, который получится посмотреть не раньше конца 2023 года.
В Amazon надеялись, что «Кольца власти» будут успешны, но при этом испытывали здоровое беспокойство. Проект был рискован, учитывая его размах, бюджет и фанатскую базу. Сандерс воспринял создание сериала как вызов и был удовлетворен результатом.
По его словам, все надежды Amazon окупились, сериал принес именно такие плоды, на которые рассчитывали. А в компании «почувствовали облегчение и невероятное удовлетворение». Глава телеподразделения заявил, что Amazon с самого начала связан с книгами и рассказыванием историй, поэтому у них это получается хорошо. В том числе из‑за того, что они общаются с авторами, будь то Нил Гейман или Джек Карр.
Сандерс пообещал, что вскоре Amazon займется адаптацией и других популярных произведений. Через день после его разговора с ComicBook стало известно, что сервис создаст полноценную кинематографическую вселенную сериалов на основе видеоигр Warhammer 40 000. Исполнителем главной роли и продюсером проекта выступит Генри Кэвилл.
Топ-менеджер Amazon считает, что негативная реакция некоторых фанатов «Властелина колец» на их шоу — это нормально. Невозможно угодить всем, но компания предприняла большие усилия, чтобы понять, чего хотят поклонники. В частности, провела исследование с тысячами фанатов, среди которых были как любители фильмов Питера Джексона, так и книг Джона Толкина. После выхода каждой серии сервис спрашивал мнение зрителей — так пытались выяснить, к каким моментам было больше всего вопросов.
Amazon советовался при создании сериала со внуком писателя Саймоном Толкиным и Tolkien Estate. Их одобрение проекта много значило для компании.
Обсуждая конкуренцию с «Домом Дракона», Сандерс сказал, что понимает, почему HBO выпустили свой продукт всего через две недели после «Колец власти». Сам он сперва удивился решению конкурентов, а потом понял, что поступил бы так же.
Amazon счел, что одновременный показ шоу, напротив, вызвал дополнительный интерес у фанатов. А поскольку тон сериалов сильно отличался, «Кольца власти» даже выиграли от такой конкуренции.
Создатели хранили личность Саурона втайне, чтобы сделать историю интереснее, обратить внимание на межличностную сторону злодея. А еще — чтобы удивить поклонников, которые знают, что он должен появиться. Но больше хранить секреты о личности Саурона Amazon не будет, и антагонист раскроется во втором сезоне во всей красе.