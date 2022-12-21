В Amazon рассказали об успехе «Колец власти», конкуренции с «Домом дракона» и реакции на критику

По его словам, все надежды Amazon окупились, сериал принес именно такие плоды, на которые рассчитывали . А в компании «почувствовали облегчение и невероятное удовлетворение». Глава телеподразделения заявил, что Amazon с самого начала связан с книгами и рассказыванием историй, поэтому у них это получается хорошо. В том числе из‑за того, что они общаются с авторами, будь то Нил Гейман или Джек Карр.