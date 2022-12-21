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В январе состоится премьера сериала «Фандорин. Азазель» с новыми приключениями Эраста Фандорина

Виктория Шанина
Сегодня в 20:11

«Плюс Студия» и «Кинопоиск» покажут новые приключения Эраста Фандорина в сериале «Фандорин. Азазель». Премьера картины состоится 19 января, рассказали «Афише Daily» представители сервиса.

Новая лента расскажет о приключениях молодого следователя в альтернативной реальности 2023 года, где смешались атрибуты разных эпох. Он начинает расследование самоубийства в центре столицы и пытается выяснить, что такое «Азазель».

Главную роль в сериале сыграл Владислав Тирон. Также в картине снялись Мила Ершова, Евгений Стычкин, Артем Быстров, Сергей Горошко, Григорий Верник, Екатерина Варнава и другие.

Съемки сериала проходили в Петергофе, Юсуповском и Мраморном дворцах, «Севкабель Порту» и других локациях Петербурга. Сценарий написали Сергей и Никита Поповы при участии Дмитрия Иванова. Режиссер — Нурбек Эген («Мажор», «Шерлок в России», «Контакт»).

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Евгений СтычкинАртем БыстровСергей ГорошкоГригорий ВерникЕкатерина ВарнаваСергей ПоповНикита ПоповДмитрий ИвановНурбек Эген
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