Британский архитектор Норман Фостер создал план восстановления Харькова

Фостер посетил Харьков и выдвинул предложения по реконструкции города. Над ними он работал вместе со студией Arup, организацией Norman Foster Foundation и группой местных архитекторов.
Специалистам потребовалось более 100 встреч и рабочих сессий, чтобы придумать концепцию восстановления Харькова. Она состоит из пяти ключевых направлений: «Наследие», «Реки», «Индустрия», «Дома» и «Научный квартал».
Предполагается, что в центре города появится новая достопримечательность, ее спроектирует лично Фостер. Кроме того, угольный завод превратится в «центр чистой энергии и продовольствия».
Жилые кварталы будут переоборудованы, а на участке между реками Харьков и Немышля обустроят экологический пешеходный парк. Также в городе разработают научный квартал — пространство для инновационного бизнеса.
«Там будет все — платформа для развития стартапов, университеты, жилье, зеленая зона, рынок — вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни и экономического развития», — поделился мэр Харькова Игорь Терехов.
Харьков серьезно пострадал в ходе боевых действий, развернувшихся во время специальной военной операции России на территории Украины. В городе были разрушены в том числе архитектурные памятники. ЮНЕСКО сообщала о повреждении более чем 140 значимых построек.