Реклама
Новости

Британский архитектор Норман Фостер создал план восстановления Харькова

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:08

Британский архитектор Норман Фостер, спроектировавший небоскреб Мэри-Экс в Лондоне и штаб-квартиру Apple в Купертино, создал план по восстановлению украинского города Харькова. Об этом сообщил Dezeen.

Фостер посетил Харьков и выдвинул предложения по реконструкции города. Над ними он работал вместе со студией Arup, организацией Norman Foster Foundation и группой местных архитекторов.

Специалистам потребовалось более 100 встреч и рабочих сессий, чтобы придумать концепцию восстановления Харькова. Она состоит из пяти ключевых направлений: «Наследие», «Реки», «Индустрия», «Дома» и «Научный квартал».

Предполагается, что в центре города появится новая достопримечательность, ее спроектирует лично Фостер. Кроме того, угольный завод превратится в «центр чистой энергии и продовольствия».

Жилые кварталы будут переоборудованы, а на участке между реками Харьков и Немышля обустроят экологический пешеходный парк. Также в городе разработают научный квартал — пространство для инновационного бизнеса.

«Там будет все — платформа для развития стартапов, университеты, жилье, зеленая зона, рынок — вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни и экономического развития», — поделился мэр Харькова Игорь Терехов.

Харьков серьезно пострадал в ходе боевых действий, развернувшихся во время специальной военной операции России на территории Украины. В городе были разрушены в том числе архитектурные памятники. ЮНЕСКО сообщала о повреждении более чем 140 значимых построек.

расскажите друзьям
теги
AppleЮНЕСКО
люди
Игорь Терехов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»